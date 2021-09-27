Дзаньоло ярко ответил на оскорбления фанатов "Лацио" (видео)

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Дзаньоло ярко ответил на оскорбления фанатов "Лацио" (видео)

Фото: инстаграм Николы Дзаньоло/Автор неизвестен
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло ответил болельщикам "Лацио", которые оскорбляли его во время матча 6-го тура чемпионата Италии, сообщает Retesport 104.2fm.

Футболист был заменен на 77-й минуте и уходя с поля взялся за пах и указал на болельщиков "Лацио". Дело в том, что фанаты "орлов" оскорбляли мать игрока за ее откровенные фотографии в инстаграме. Также болельщики оскорбляли и самого Дзаньоло, кричав ему "скачи с нами", когда он получал тяжелые травмы колена.

В нынешнем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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