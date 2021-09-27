Дзаньоло ярко ответил на оскорбления фанатов "Лацио" (видео)
Фото: инстаграм Николы Дзаньоло/Автор неизвестен
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло ответил болельщикам "Лацио", которые оскорбляли его во время матча 6-го тура чемпионата Италии, сообщает Retesport 104.2fm.
Футболист был заменен на 77-й минуте и уходя с поля взялся за пах и указал на болельщиков "Лацио". Дело в том, что фанаты "орлов" оскорбляли мать игрока за ее откровенные фотографии в инстаграме. Также болельщики оскорбляли и самого Дзаньоло, кричав ему "скачи с нами", когда он получал тяжелые травмы колена.
L’uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL— Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021
В нынешнем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17