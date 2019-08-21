Дзаппакоста будет выступать в аренде в "Роме"

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Дзаппакоста будет выступать в аренде в "Роме"

"Рома" взяла в аренду защитника "Челси" Давиде Дзаппакоста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет играть в аренде в римском клубе на протяжении первой половины сезона-2019/20. В контракте прописана опция, согласно которой арендный срок может быть продлен до лета 2020 года.

"Рад стать игроком "Ромы". Опыт за границей помог мне стать лучше", - сказал футболист.

Дзаппакоста перешел в "Челси" из "Торино" в 2017 году за 28 миллионов евро. За лондонцев он выступил в 26 матчах и отметился 1 голом.

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