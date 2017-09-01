Дзаппакоста: "Я всегда мечтал перейти в "Челси"

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Дзаппакоста: "Я всегда мечтал перейти в "Челси"

Новичок "Челси" Давиде Дзаппакоста поделился эмоциями после подписания контракта с лондонским клубом.

"Я всегда мечтал перейти в "Челси" и играть в английской Премьер-лиге. Очень рад быть здесь и очень хочу начать работать с командой. Надеюсь, смогу показать тренеру, товарищам по команде и болельщикам что я умею" - цитирует 25-летнего итальянца официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" заплатил за Дзаппакосту 28 миллионов евро. Защитник заключил с клубом контракт до лета 2021 года. | http://soccernews.ru

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