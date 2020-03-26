Дзба предложил поместить Лукашенко на обложку FIFA 21

Нападающий "Зенит" Артем Дзюба выложил шуточный вариант обложки футбольного симулятора FIFA 21.

На обложке игры изображен президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Это бомба", - подписал фотографию Дзюба.

Напомним, что Беларусь - единственная европейская страна, которая не приостановила национальные турниры из-за коронавируса.

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