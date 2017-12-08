Дзенга, де Бьязи и Неста претендуют на пост главного тренера "Кротоне"

"Кротоне" ищет нового главного тренера, который возглавит команду вместо ушедшего Давиде Николы.

Как сообщает Football Italia, руководство "акул" рассматривает кандидатуры трёх специалистов - Вальтера Дзенги, Джанни де Бьязи и Алессандро Несты.

Отмечается, что фаворитом является Дзенга, последним клубом которого был "Вулверхэмптон".

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