Дзенга: "Мне нравится, как "Интер" начал сезон"
Экс-футболист "Интера" Вальтер Дзенга похвалил работу Лучано Спаллетти.
"Интер" всегда должен играть в Лиге Чемпионов. Мне нравится, как "Интер" начал сезон. В прошлом сезоне было много разочарований, но клуб преуспел летом, потому что смог заполучить правильных футболистов для системы Спаллетти.
Такие футболисты, как Борха Валеро, очень помогают стабилизировать игру. Команда выглядит хорошо подготовленной и выигрывает даже в тех матчах, где мало что получается. На мой взгляд, "Интер" и Спаллетти идеально подходят друг другу" - приводит слова Дзенги Rai Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|4
|12
|2
|Ювентус
|4
|12
|3
|Интер Милан
|4
|12
|4
|Лацио
|4
|10
|5
|Милан
|4
|9
|6
|Торино
|4
|8
|7
|Сампдория
|3
|7
|8
|Рома
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|4
|12
|Кьево
|4
|4
|13
|Болонья
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
|0