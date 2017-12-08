Дзенга назначен главным тренером "Кротоне"

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Дзенга назначен главным тренером "Кротоне"

"Кротоне" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Вальтера Дзенги.

У руля "акул" 57-летний специалист сменил Давиде Николу, который ушёл в отставку два дня назад из-за конфликта с руководством клуба.

Срок контракта Дзенги с "Кротоне" не разглашается. Стоит отметить, что по итогам 15 туров команда занимает 16-е место в Серии А, имея в активе 12 очков.

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