Дзенга: "Я не уверен, что Спаллетти - подходящий тренер для "Интера"

Экс-игрок "Интера" Вальтер Дзенга считает, что "нерадзурри" необходимо активней начать работу на трансферном рынке.

"Сейчас только середина июля, так что ещё рано переживать из-за работы клуба на трансферном рынке, но волнение болельщиков "Интера" мне понятно. В прошлом году клуб потратил большие деньги, однако многие футболисты не оправдали ожиданий. Теперь "Интер" обязан форсировать ситуацию на трансферном рынке, потому что клубу нужен результат. "Интеру“ нужен топ-трансфер, чтобы вернуть веру фанатов после приобретений "Милана".

Я не уверен, что Спаллетти - подходящий тренер для "Интера", но после того, как он покинул "Рому" и возглавил "Интер", по телевидению только это и обсуждали. Так что на него будет оказываться огромное давление" - приводит слова Дзенги Corriere della Sera.

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