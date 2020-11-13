Джака хочет покинуть "Арсенал"

Швейцарский полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игрового времени и опасается за свое место в составе сборной Швейцарии на чемпионате Европы-2020, который состоится летом 2021 года. Хавбек намерен вернуться в Германию, где он ранее играл за менхенгладбахскую "Боруссию".

В нынешнем сезоне 28-летний Джака провел за "Арсенал" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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