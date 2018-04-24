Джака хочет выиграть Лигу Европы ради Венгера

Теги гранит джакаарсенал лондонарсен венгер

Джака хочет выиграть Лигу Европы ради ВенгераПолузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что его команда должна выиграть Лигу Европы, чтобы главный тренер Арсен Венгер мог закончить свою карьеру в клубе на положительной ноте.

Напомним, что француз покинет клуб в конце нынешнего сезона.

В полуфинале турнира "канониры" сыграют в полуфинале Лиги Европы с мадридским "Атлетико". 

"У нас остался один месяц вместе и мы хотим сделать ему подарок. Мы хотим выиграть этот трофей за него, за себя, за болельщиков. Все знают, что он достиг за 22 года в "Арсенале".

Мы, как футболисты, знаем, что если у нас будут хорошие результаты, то никто не будет говорить о боссе, но это часть футбола, часть жизни, и мы должны смириться с этим", - отметил он.

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