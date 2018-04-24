Джака хочет выиграть Лигу Европы ради Венгера

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что его команда должна выиграть Лигу Европы, чтобы главный тренер Арсен Венгер мог закончить свою карьеру в клубе на положительной ноте.

Напомним, что француз покинет клуб в конце нынешнего сезона.

В полуфинале турнира "канониры" сыграют в полуфинале Лиги Европы с мадридским "Атлетико".

"У нас остался один месяц вместе и мы хотим сделать ему подарок. Мы хотим выиграть этот трофей за него, за себя, за болельщиков. Все знают, что он достиг за 22 года в "Арсенале".

Мы, как футболисты, знаем, что если у нас будут хорошие результаты, то никто не будет говорить о боссе, но это часть футбола, часть жизни, и мы должны смириться с этим", - отметил он.

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