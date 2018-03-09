Джака: "Игроки "Арсенала" показали единство в матче с "Миланом"



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака доволен победой команды над "Миланом" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Многие судили по нас со стороны и не знали, что на самом деле происходит внутри команды. Мы сумели продемонстрировать единство и характер в матче с "Миланом". До этого мы проиграли четыре матча подряд, но в этой встрече нам удалось показать хорошую игру", - приводит слова Джаки официальный сайт клуба.

Напомним, что после 29 туров "Арсенал" занимает лишь шестое место в чемпионате Англии.

Ответный матч Лиги Европы с "Миланом" пройдет в Лондоне 15 марта.

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