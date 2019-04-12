Джака может перейти из "Арсенала" в "Интер"

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Джака может перейти из "Арсенала" в "Интер"
Миланский "Интер" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Граниту Джаке, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить его будет непросто, так как главный тренер "канониров" Унаи Эмери рассчитывает на игрока.

26-летний Джака перешел в "Арсенал" из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Не пропустите: В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера. | http://soccernews.ru

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