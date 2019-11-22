Джака может в субботу вернуться в состав "Арсенала"

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Джака может в субботу вернуться в состав "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери не исключил, что уже на грядущих выходных полузащитник Гранит Джака может вернуться в состав команды.

"Сейчас ему лучше, Джака чувствует себя игроком команды и хочет вернуть доверие болельщиков. Постепенно мы сможем помочь ему вернуться и всё уладить. В пятницу решим будет ли он играть, но я бы хотел, чтобы это возвращение придало ему уверенности и он чувствовал себя комфортно. Дождёмся подходящего момента, например, после удачного матча, и попытаемся найти общий язык с болельщиками", - цитирует Эмери Sky Sports.

В субботу "Арсенал" примет "Саутгемптон" в рамках 13-го тура АПЛ.

27-летний Джака не выходил на поле в составе "канониров" с 27 октября, после того как в матче с "Кристал Пэлас" он, уходя на замену, послал болельщиков.

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