Джака определился с новым клубом

Бывший капитан лондонского "Арсенала" Гранит Джака сменит команду во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает итальянская пресса, в январе швейцарец перейдёт в "Милан".

Утверждается, что 27-летний футболист уже занимается поиском жилья в новом городе.

Напомним, что Джака рассорился с фанатами "Арсенала" во время недавнего матча с "Кристал Пэлас". На фоне скандала его перестали включать в заявки на матчи, а затем лишили капитанской повязки.

Хавбек выступает за "канониров" с 2016 года, сыграл 144 матча, забил 11 голов и сделал 17 ассистов.

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