Хавбек лондонского "Арсенала" Гранит Джака признан лучшим игроком Швейцарии 2017 года.

Стоит отметить, что 24-летний футболист выиграл эту индивидуальную награду впервые в карьере.

В стартовавшем сезоне Джака сыграл за "Арсенал" 4 матча и сделал 3 результативных передачи.

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