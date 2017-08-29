Джака признан лучшим игроком Швейцарии 2017 года

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Джака признан лучшим игроком Швейцарии 2017 года

Хавбек лондонского "Арсенала" Гранит Джака признан лучшим игроком Швейцарии 2017 года.

Стоит отметить, что 24-летний футболист выиграл эту индивидуальную награду впервые в карьере.

В стартовавшем сезоне Джака сыграл за "Арсенал" 4 матча и сделал 3 результативных передачи.

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