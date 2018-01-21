Джака: "Против Мхитаряна всегда было трудно играть"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака высказался о возможном подписании его клубом хавбека "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

" В 2009-м году я читал, что Мхитарян сказал, что ему очень нравится "Арсенал". Я уверен, что наш стиль игры ему подойдет. У каждого игрока есть свои качества. Он - очень хороший игрок, поэтому давайте посмотрим, что произойдет. Против него было трудно играть. Честно говоря, я бы предпочел играть с ним в одной команде. Я несколько раз играл против него, и видел, что он отдает всего себя на поле. Он всегда хочет выигрывать. Я очень уважаю его, он - очень добрый человек ", - цитирует 25-летнего швейцарца Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Арсеналом" по обмену Мхитаряна на Санчеса. | soccernews.ru