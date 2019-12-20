Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"

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Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"

Хавбек "Арсенала" Гранит Джака, судя по всему, покинет клуб в январе.

По сведениям Bild, 27-летний футболист уже рассказал одноклубникам о своем желании покинуть клуб и перейти в "Герту".

Напомним, что в 10-м туре АПЛ Джака повздорил с фанатом клуба, за что был лишен капитанской повязки.

В этом сезоне Джака провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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