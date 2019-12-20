Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"
Хавбек "Арсенала" Гранит Джака, судя по всему, покинет клуб в январе.
По сведениям Bild, 27-летний футболист уже рассказал одноклубникам о своем желании покинуть клуб и перейти в "Герту".
Напомним, что в 10-м туре АПЛ Джака повздорил с фанатом клуба, за что был лишен капитанской повязки.
В этом сезоне Джака провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Читайте также: Обамеянг форсирует свой уход из "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Клопп назвал лучшего тренера в мире
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"
-
Диего Форлан возглавил уругвайский клуб
-
Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"
-
2
Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой
-
1
Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу
-
Агент прокомментировал интерес "Спартака" к нападающему "Ривер Плейта"
-
Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре
-
Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"
-
Клуб Бекхэма предпочел Дриусси другого футболиста
-
3
Месси еще ни разу не забивал в Эль Класико после ухода Роналду из "Реала"
-
1
Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов
-
"Барселону" оштрафовали за поведение фанатов на матче с "Реалом"
-
У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции
-
Роджерс прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
-
Нападающий сборной Украины попался на допинге
-
Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра
-
СМИ анонсировали увольнение Жардима из "Монако"
-
"Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым
-
1
"Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9