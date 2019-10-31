Джака рассказал, почему он оскорбил фанатов "Арсенала"
Капитан "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал свое скандальное поведение в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2). Футболист после замены нагрубил фанатам, а также не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери.
"Я хочу объяснить свой поступок, совершенный мной вечером в воскресенье. Я взял некоторое время, поэтому буду говорить не на эмоциях. Меня очень задело то, что произошло во время моей замены. Я отдаю все силы ради команды.
В течение последних нескольких недель я получил немало оскорблений в социальных сетях и во время матчей. Это глубоко ранило меня. Люди писали мне "мы сломаем тебе ноги", "убьем твою жену", "пусть твоя дочь заболеет раком". Я дошел до крайней точки и мне сорвало крышу, но я не хотел этого.
Надеюсь, что мы сумеем вновь начать уважать друг друга", - написал Джака в своем Instagram.
Не пропустите: Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5