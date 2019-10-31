Джака рассказал, почему он оскорбил фанатов "Арсенала"



Капитан "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал свое скандальное поведение в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2). Футболист после замены нагрубил фанатам, а также не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери.

"Я хочу объяснить свой поступок, совершенный мной вечером в воскресенье. Я взял некоторое время, поэтому буду говорить не на эмоциях. Меня очень задело то, что произошло во время моей замены. Я отдаю все силы ради команды.

В течение последних нескольких недель я получил немало оскорблений в социальных сетях и во время матчей. Это глубоко ранило меня. Люди писали мне "мы сломаем тебе ноги", "убьем твою жену", "пусть твоя дочь заболеет раком". Я дошел до крайней точки и мне сорвало крышу, но я не хотел этого.

Надеюсь, что мы сумеем вновь начать уважать друг друга", - написал Джака в своем Instagram.

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