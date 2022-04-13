Джака рассказал, сколько он еще будет играть за "Арсенал"

Фото: твиттер Гранита Джаки/Автор неизвестен

Швейцарский полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал, что он пока что не собирается уходить из лондонского клуба.

"У меня осталось еще два года по контракту. Я буду выкладываться изо всех сил до конца моего пребывания в клубе. Я подписал новый контракт не для того, чтобы приятно проводить время. Я хочу добиться чего-то особенного в составе "Арсенала". Я не уйду до этого момента", - приводит слова Джаки The Players’ Tribune.

28-летний Джака выступает за "Арсенал" с 2016 года. Всего он провел за клуб 180 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 17 результативных передач.

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