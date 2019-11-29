Джака сыграл за "Арсенал" впервые с момента конфликта с болельщиками

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака участвовал в матче впервые с момента конфликта с болельщиками.

Вчера, 28 ноября, "канониры" проиграли "Айнтрахту" (1:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что 27 октября футболист после замены послал болельщиков и не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери. Из-за этого конфликта игрок был лишен капитанской повязки.

В СМИ писали, что полузащитник, возможно, сменит клуб.

Несмотря на поражение "Арсенал" в группе занимает 1 место, набрав 10 баллов.

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