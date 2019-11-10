Джака вновь не стал извиняться за то, что послал фанатов "Арсенала"

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Джака вновь не стал извиняться за то, что послал фанатов "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал свой конфликт с болельщиками, который произошел в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2). Хавбека заменили во втором тайме и он, уходя с поля, послал фанатов, которые его освистывали.

"Когда резервный арбитр поднял табличку с моим номером, то болельщики стали радоваться. Это очень расстроило меня. Даже сейчас я не понимаю, чем была вызвана такая реакция по отношению ко мне. Я всегда с уважением относился к фанатам и понимаю трудности, которые они испытывают, когда поддерживают нас. Благодаря их критике мы растем.

Но больно, когда тебя оскорбляет твоя же футбольная семья. Если команда и я играем плохо, то мы должны выслушать ее. Но оскорбления капитана ведут к ухудшению атмосферы в раздевалке и ослаблению духа команды.

Некоторые из партнеров по команде приходили проведать меня, это было здорово", - приводит слова Джаки Blick.

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