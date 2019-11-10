Джака вновь не стал извиняться за то, что послал фанатов "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал свой конфликт с болельщиками, который произошел в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2). Хавбека заменили во втором тайме и он, уходя с поля, послал фанатов, которые его освистывали.
"Когда резервный арбитр поднял табличку с моим номером, то болельщики стали радоваться. Это очень расстроило меня. Даже сейчас я не понимаю, чем была вызвана такая реакция по отношению ко мне. Я всегда с уважением относился к фанатам и понимаю трудности, которые они испытывают, когда поддерживают нас. Благодаря их критике мы растем.
Но больно, когда тебя оскорбляет твоя же футбольная семья. Если команда и я играем плохо, то мы должны выслушать ее. Но оскорбления капитана ведут к ухудшению атмосферы в раздевалке и ослаблению духа команды.
Некоторые из партнеров по команде приходили проведать меня, это было здорово", - приводит слова Джаки Blick.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Борнмут
|12
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Бернли
|12
|15
|10
|Кристал Пэлас
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|12
|Тоттенхэм
|12
|14
|13
|Эвертон
|12
|14
|14
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|15
|Вулверхэмптон
|11
|13
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7