Джаке не нравится, как к нему относятся болельщики "Арсенала"

Фото: Твиттер @Arsenal

Хавбек лондонского "Арсенала" Гранит Джака считает, что к нему слишком предвзятое отношение среди поклонников клуба.

"В футболе много критики и от нее не спрятаться, но всему должен быть предел. Есть другие игроки, которые получают красные карточки, но их не критикуют так сильно, как меня.

Иногда у меня складывается впечатление, что люди специально раздувают случившееся. Но это не сломит меня", - цитирует полузащитника Blick.

Напомним, Джака выступает за "канониров" с 2016 года. В первый же сезон в АПЛ он получил 2 красные карточки. Следующие 4 сезона обошлись без удалений.

В текущем первенстве Англии на счету швейцарца 25 матчей за "Арсенал", в которых он заработал 6 желтых и 1 красную карточки.