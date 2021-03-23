Джаке не нравится, как к нему относятся болельщики "Арсенала"

Теги гранит джакаарсенал лондон

Джаке не нравится, как к нему относятся болельщики "Арсенала"Фото: Твиттер @Arsenal 
Хавбек лондонского "Арсенала" Гранит Джака считает, что к нему слишком предвзятое отношение среди поклонников клуба.

"В футболе много критики и от нее не спрятаться, но всему должен быть предел. Есть другие игроки, которые получают красные карточки, но их не критикуют так сильно, как меня.

Иногда у меня складывается впечатление, что люди специально раздувают случившееся. Но это не сломит меня", - цитирует полузащитника Blick.

Напомним, Джака выступает за "канониров" с 2016 года. В первый же сезон в АПЛ он получил 2 красные карточки. Следующие 4 сезона обошлись без удалений.

В текущем первенстве Англии на счету швейцарца 25 матчей за "Арсенал", в которых он заработал 6 желтых и 1 красную карточки.

Читать также: Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ"

Источник: "Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов