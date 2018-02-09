Джаккерини: "Для Сарри есть только 14-15 игроков, остальные ему не интересны"

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Джаккерини: "Для Сарри есть только 14-15 игроков, остальные ему не интересны"
Полузащитник "Кьево" Эмануэле Джакерини подверг критике главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

"У Сарри есть проблемы в отношениях с игроками. Для него существуют только 14-15 игроков, а остальные ему не интересны. Если ты хочешь выигрывать трофеи, то нужно работать со всеми футболистами одинаково. Необходимо, чтобы каждый игрок ощущал себя важным, но у меня не было такого чувства. Для Конте важны все и нет незаменимых. А для Сарри есть основа, а на остальных ему наплевать", - приводит слова Джаккерини Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 32-летний Джаккерини перешел зимой из "Наполи" в "Кьево" на правах аренды.

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