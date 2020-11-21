Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры

Известный итальянский форвард Джампаоло Паццини решил повесить бутсы на гвоздь.

Футболист завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.

Последним клубом нападающего была "Верона". Также он выступал за "Аталанту", "Фиорентину", "Сампдорию", "Интер", "Милан" и "Леванте".

За сборную Италии Паццини провёл 25 матчей и забил 4 гола в период с 2009 по 2012 год.

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