Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры
Известный итальянский форвард Джампаоло Паццини решил повесить бутсы на гвоздь.
Футболист завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.
Последним клубом нападающего была "Верона". Также он выступал за "Аталанту", "Фиорентину", "Сампдорию", "Интер", "Милан" и "Леванте".
За сборную Италии Паццини провёл 25 матчей и забил 4 гола в период с 2009 по 2012 год.
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|Команда
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|1
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17