Джампаоло покинул пост главного тренера "Сампдории"

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила об уходе Марко Джампаоло с поста главного тренера команды.

Стороны договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2020 года.

Уже известно, что 51-летний Джампаоло продолжит карьеру в "Милане". Он договорился с "россонери" об условиях двухлетнего соглашения.

Что касается "Сампдории", то генуэзцы планируют пригласить на должность наставника Эусебио Ди Франческо.

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