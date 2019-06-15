Джампаоло покинул пост главного тренера "Сампдории"

Теги сампдориямиланмарко джампаолоэусебио ди франческо

Джампаоло покинул пост главного тренера "Сампдории"

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила об уходе Марко Джампаоло с поста главного тренера команды.

Стороны договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2020 года.

Уже известно, что 51-летний Джампаоло продолжит карьеру в "Милане". Он договорился с "россонери" об условиях двухлетнего соглашения.

Что касается "Сампдории", то генуэзцы планируют пригласить на должность наставника Эусебио Ди Франческо.

Не пропустите: Манолас может перейти в "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди готовит судебный иск против "Интера"

Икарди готовит судебный иск против "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов