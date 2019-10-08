Джампаоло установил антирекорд "Милана"

Бывший главный тренер "Милана" Марко Джампаоло проработал в клубе 111 дней.

Как сообщает Football Italia, это новый антирекорд по длительности пребывания на посту наставника "россонери".

По итогам семи туров "Милан" занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

Сегодня клуб объявил об увольнении Джампаоло. Вероятнее всего, его преемником станет Стефано Пиоли.

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