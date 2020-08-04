Джампаоло в скором времени возглавит "Торино"

Экс-главный тренер "Милана" Марко Джампаоло в скором времени стане наставником "Торино". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 53-летний специалист уже согласовал контракт с туринским клубом. Стороны заключат контракт до 2021 года. На этой должности Джампаоло сменит Морено Лонго, который покинул недавно клуб.

Стоит отметить, что специалисту еще необходимо расторгнуть контракт с "Миланом".

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