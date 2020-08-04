Джампаоло в скором времени возглавит "Торино"

Теги миланмарко джампаолоторино

Джампаоло в скором времени возглавит "Торино"

Экс-главный тренер "Милана" Марко Джампаоло в скором времени стане наставником "Торино". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 53-летний специалист уже согласовал контракт с туринским клубом. Стороны заключат контракт до 2021 года. На этой должности Джампаоло сменит Морено Лонго, который покинул недавно клуб.

Стоит отметить, что специалисту еще необходимо расторгнуть контракт с "Миланом".

Не пропустите: "Милан" предложил легендарному тренеру стать послом клуба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов