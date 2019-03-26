Джампьеро Вентура может вернуться в "Торино"

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Джампьеро Вентура может вернуться в "Торино"

Экс-главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура, возможно, вернется в итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, спортивный директор Джанлука Петраки в скором времени сменит "Торино" на "Рому". Его пост займет Массимо Бава, вместе с которым будет работать Вентура.

71-летний Джампьеро Вентура возглавлял "Торино" с 2011 по 2016 год. "Торино" занимает 8 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 44 очка.

А еще: В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов)http://soccernews.ru

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