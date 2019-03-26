Джампьеро Вентура может вернуться в "Торино"
Экс-главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура, возможно, вернется в итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, спортивный директор Джанлука Петраки в скором времени сменит "Торино" на "Рому". Его пост займет Массимо Бава, вместе с которым будет работать Вентура.
71-летний Джампьеро Вентура возглавлял "Торино" с 2011 по 2016 год. "Торино" занимает 8 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 44 очка.
А еще: В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов)http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Пуйоль назвал лучшего защитника в мире
-
Зидан хочет видеть Пьянича в "Реале"
-
Отец Неймара: "Когда сын падает, его обвиняют в симуляции, если он остается на ногах, то получает травмы"
-
Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной
-
Джампьеро Вентура может вернуться в "Торино"
-
Игуаин может стать игроком "Ромы"
-
Экс-тренер "Ливерпуля" по ошибке обменял не того игрока в "Фулхэм"
-
"Арсенал" обыграл клуб из ОАЭ "Аль-Наср" в товарищеском матче
-
Павлюченко: "Братья Миранчуки теряются в сборной. Не могут себя найти"
-
"Барселона" не планирует продлевать контракт с Ракитичем
-
"Барселона" не собирается покупать Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Погба
-
"Барселона" находится в поиске нападающего
-
Месси удивил болельщиков, купив айфон и покрыв его золотом в 24 карата
-
"Ювентус" рассказал о травме Роналду
-
Мораес - о дебюте в сборной Украины: "Спасибо всем болельщикам, кто меня принял с радостью"
-
Юран об интересе "Уфы": "С удовольствием бы поработал"
-
Рамос прокомментировал отсутствие главного тренера сборной Испании на матче с Мальтой
-
Луис Энрике не будет присутствовать на матче сборной Испании с Мальтой
-
Головин обогнал Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1 в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11