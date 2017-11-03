Джан близок к уходу из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан близок к уходу из мерсисайдского клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает следующим летом.

Джан настаивает, чтобы в новом соглашении была прописана сумма отступных, но клуб не идёт на уступки в этом вопросе. Таким образом, немец, скорее всего, покинет "Ливерпуль" по окончании сезона на правах свободного агента.

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