Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан ещё не определился со своим будущим, сообщает Kicker.

По сведениям издания, 23-летний немец сомневается в целесообразности перехода в "Ювентус", поэтому может остаться в мерсисайдском клубе.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года и он может стать свободным агентом.

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