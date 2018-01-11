Джан ещё не определился со своим будущим

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Джан ещё не определился со своим будущим

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан ещё не определился со своим будущим, сообщает Kicker.

По сведениям издания, 23-летний немец сомневается в целесообразности перехода в "Ювентус", поэтому может остаться в мерсисайдском клубе.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года и он может стать свободным агентом.

Не пропустите: Хедира: "Ювентус" не должен упустить шанс подписать Джана". | http://soccernews.ru

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