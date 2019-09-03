Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов

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Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов

"Ювентус" определился с заявкой на групповой этап Лиги Чемпионов.

Отметим, что в заявке не оказалось хавбека Эмре Джана и нападающего Марио Манджукича. Также отсутствует Джорджио Кьеллини, который перенес операцию на колене.

"Ювентус": Войцех Щесны, Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриан Рабьо, Мерих Демирал, Родриго Бентанкур, Карло Пинсольо, Федерико Бернардески, Джанлуиджи Буффон.

Напомним, что "старая синьора" попала в одну группу с "Атлетико", "Байером" и "Локомотивом".

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