Джан летом перейдет в "Ювентус"

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Джан летом перейдет в "Ювентус"

Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан станет игроком "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист перейдет в итальянский клуб летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Таким образом хавбек достанется туринцам бесплатно.

23-летний Джан подпишет с "Ювентусом" контракт до лета 2023 года с зарплатой в пять миллионов евро в год. Кроме того он получит солидный подписной бонус.

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