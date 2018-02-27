Джан может подписать контракт с новым клубом уже на этой неделе

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Джан может подписать контракт с новым клубом уже на этой неделе

"Ювентус" намерен форсировать подписание контракта с немецким полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб уже давно согласовал с ним условия соглашения, но оно пока что не было подписано. "Юве" хочет завершить сделку как можно скорее, опасаясь, что хавбека может перехватить другой клуб.

Напомним, что 24-летний Джан отказался продлевать контракт с "Ливерпулем", который истекает летом и теперь может перейти в новый клуб бесплатно.

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