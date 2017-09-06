Джан может продлить контракт с "Ливерпулем", но требует опцию выкупа

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Джан может продлить контракт с "Ливерпулем", но требует опцию выкупа

"Ливерпуль" продолжает переговоры о продлении контракта с немецким полузащитником Эмре Джаном, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболист согласен на пролонгацию соглашения, но настаивает, чтобы в нем фигурировала фиксированная сумма выкупа. Нынешний контракт между хавбеком и игроком истекает летом 2018 года.

Интерес к 23-летнему Джану проявляют "Челси", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

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