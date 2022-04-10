Джан назвал фейком новость о его уходе из "Боруссии"

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Немецкий хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан прокомментировал слухи о том, что "шмели" планируют продать его в летнее трансферное окно.

"Я читал, что "Боруссия" хочет меня продать… но мне кажется, что это фейк. В этом сезоне я почти не допускаю ошибок и всегда играю по 90 минут", - сказал Джан.

В нынешнем сезоне немец сыграл в 20 матчах Бундеслиги, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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