Джан назвал фейком новость о его уходе из "Боруссии"
Фото: твиттер Джана\Автор неизвестен
Немецкий хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан прокомментировал слухи о том, что "шмели" планируют продать его в летнее трансферное окно.
"Я читал, что "Боруссия" хочет меня продать… но мне кажется, что это фейк. В этом сезоне я почти не допускаю ошибок и всегда играю по 90 минут", - сказал Джан.
В нынешнем сезоне немец сыграл в 20 матчах Бундеслиги, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Также не пропустите: Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Джан назвал фейком новость о его уходе из "Боруссии"
-
Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
"Крылья" обыграли "Урал" в РПЛ
-
Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
"Челси" теряет Аспиликуэту из-за коронавируса за два дня до матча с "Реалом"
-
Аллегри сказал, что "роман "Ювентуса" с Дибалой заканчивается"
-
Неймар высказался об игре вместе с Мбаппе и Месси
-
"Это будет великая игра". Эмери поделился ожиданиями от ответной встречи с "Баварией"
-
Стали известны запросы Рюдигера по контракту
-
Гвардиола рассказал, что должен сделать "Манчестер Сити", чтобы добиться всемирного признания
-
Жирков поделился мнением о том, в "Химках" играет много возрастных футболистов
-
Лингард может продолжить карьеру в Италии
-
Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"
-
Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"
-
Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"
-
Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри"
-
"Тоттенхэм" готов оформить выкуп Кулушевски
-
Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" и высказался о свисте в адрес Бэйла
-
Мбаппе высказался о трио с Неймаром и Месси
-
Хави поделился информацией о продлении контракта с Гави
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20