Джан: "Новый контракт с "Ливерпулем"? Дело не в деньгах"

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Джан: "Новый контракт с "Ливерпулем"? Дело не в деньгах"
Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан прокомментировал ситуации со своим контрактом, который истекает летом 2018 года.

"Почему вы спрашиваете меня о контракте? Я думаю только о выступлениях за "Ливерпуль" в этом сезоне, остальными вопросами занимается мой агент. Я могу лишь сказать, что дело вовсе не в деньгам. Да, я могу в январе подписать предварительный контракт с другим клубом, но завтра я также могу подписать контракт с "Ливерпулем", - цитирует Джана Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что 24-летний Джан принял решение покинуть "Ливерпуль" и перейти в "Ювентус".

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