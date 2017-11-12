Джан определился со своим будущим

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан выбрал место для продолжения карьеры.

Как сообщает Sky Sports, футболист летом в качестве свободного агента перейдет в "Манчестер Сити".

Напомним, что летом 2018 года у Джана заканчивается контракт с "Ливерпулем".

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