Джан Пьеро Гасперини: "Иличич иногда ведет себя как бабка"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил игру хавбека своей команды Йосипа Иличича в матче Серии А против "Кротоне" (5:1). Напомним, что словенец забил гол и отдал результативную передачу.

"Сегодня он играл на высоком уровне. Он прекрасный футболист – когда стабильно тренируется и не ведет себя как бабка, как я его иногда называю. Если он в порядке, то называю его профессором", – цитирует Гасперини Football Italia.

В текущем сезоне итальянской Серии А полузащитник выходил на поле в составе "Аталанты" в 18 матчах. В его активе 5 голов и 6 результативных передач.