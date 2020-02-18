Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан подписал четырехлетний контракт с дортмундской "Боруссией". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Стороны заключили соглашение до лета 2024 года, контракт вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В конце января 2020 года стало известно, что футболист перейдет в немецкий клуб на правах аренды до лета 2020-го. В соглашении присутствовала опция выкупа.

В этом сезоне игрок провел лишь 2 матча, отметившись 1 голом.

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