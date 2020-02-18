Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан подписал четырехлетний контракт с дортмундской "Боруссией". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Стороны заключили соглашение до лета 2024 года, контракт вступит в силу с 1 июля 2020 года.
В конце января 2020 года стало известно, что футболист перейдет в немецкий клуб на правах аренды до лета 2020-го. В соглашении присутствовала опция выкупа.
В этом сезоне игрок провел лишь 2 матча, отметившись 1 голом.
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|2
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|22
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|22
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|4
|Боруссия Менхенгладбах
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|Шальке
|22
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|Фрайбург
|22
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|8
|Хоффенхайм
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|Вольфсбург
|22
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Аугсбург
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|12
|Унион Берлин
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|Майнц 05
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