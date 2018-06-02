Джан подпишет с "Ювентусом" четырёхлетний контракт

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан согласовал с "Ювентусом" условия личного контракта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, немецкий хавбек заключит с туринским клубом соглашение до лета 2022 года.

О переходе Джана "Ювентус" объявит после прохождения медицинского обследования, которое состоится в ближайшие дни.

Напомним, что 24-летний футболист достанется "бьянконери" бесплатно, поскольку его контракт с "Ливерпулем" истёк.

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