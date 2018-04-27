Джан принял решение по своему будущему

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Джан принял решение по своему будущему
Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан хочет продлить новый контракт с клубом, сообщает журналист Мутаз Чехаде в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист впечатлен игрой мерсисайдцев, которые близки к выходу в финал Лиги Чемпионов и решил остаться в клубе.

Напомним, что нынешний контракт 24-летнего Джана с "Ливерпулем" истекает летом и он получил предложения о переходе в "Ювентус", "Реал" и "Баварию".

Не пропустите: "Реал" сделал предложение Эмре Джану. | http://soccernews.ru

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