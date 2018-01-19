Джан прокомментировал истечение своего контракта с "Ливерпулем"

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Джан прокомментировал истечение своего контракта с "Ливерпулем"

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан сообщил, что готов до конца отработать свое соглашение с клубом.

"У меня есть действующее соглашение с "Ливерпулем". Я буду отдавать все силы за этот клуб на футбольном поле" - приводят слова Джана английские СМИ.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает в июне 2018 года.

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