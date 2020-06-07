Джан прокомментировал победу "Боруссии" над "Гертой"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался по поводу победного матча против "Герты" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Победный гол забил Джан на 58-й минуте.

"У "Герты" было очень много шансов забить, мы хорошо оборонялись. Я использовал свой момент и рад этому. Нам хватило для победы

Это важный успех, но мы должны развить его на следующей неделе", - передает слова игрока пресс-служба клуба.

В 31-м туре "Боруссия" встретится с "Фортуной". Матч состоится 13 июня.

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