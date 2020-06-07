Джан прокомментировал победу "Боруссии" над "Гертой"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался по поводу победного матча против "Герты" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Победный гол забил Джан на 58-й минуте.
"У "Герты" было очень много шансов забить, мы хорошо оборонялись. Я использовал свой момент и рад этому. Нам хватило для победы
Это важный успех, но мы должны развить его на следующей неделе", - передает слова игрока пресс-служба клуба.
В 31-м туре "Боруссия" встретится с "Фортуной". Матч состоится 13 июня.
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Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Хоффенхайм
|30
|43
|7
|Вольфсбург
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|30
|20