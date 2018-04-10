Джан пропустит остаток сезона

Теги эмре джанливерпуль

Джан пропустит остаток сезонаПолузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Игрок травмировался в игре 31-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (5:0). 

В нынешнем сезоне Джан провёл за "Ливерпуль" 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи. 

Читайте: "Реал" и "Бавария" готовы платить Эмре Джану больше, нежели "Ювентус" | http://soccernews.ru

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