Джан пропустит остаток сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Игрок травмировался в игре 31-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (5:0).

В нынешнем сезоне Джан провёл за "Ливерпуль" 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи.

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