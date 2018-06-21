Джан пройдет медосмотр в "Ювентусе" сегодня

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан сегодня пройдет медицинское обследование перед переходом в "Ювентус".

Ожидается, что соглашение 24-летнего немца будет рассчитано на пять лет.

Джан играл за "Ливерпуль" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

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