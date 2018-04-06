Джан рискует пропустить ЧМ-2018

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может не вернуться на поле в этом сезоне.

По информации прессы, немец продолжает восстанавливаться от травмы спины, которую он получил на прошлой неделе.

Состояние здоровья футболиста хуже, чем предполагалось изначально. Не исключено, что он пропустит Чемпионат Мира-2018.

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