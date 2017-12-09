Джан согласовал контракт с "Ювентусом"

Стали известны условия предварительного соглашения между хавбеком "Ливерпуля" Эмре Джаном и "Ювентусом".

Отметим, что в конце сезона немец может стать свободным агентом. Источник сообщает, что футболист договорился с туринцами о 5-летнем контракте с окладом 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Джаном интересуются "Интер" и "Манчестер Сити".

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