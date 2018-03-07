Джан: "Я не подписывал контракт ни с одним клубом, так как думаю только о футболе"

Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что он пока не определился со своим будущим.

"Мне приходится думать о своем будущем. Но я точно могу сказать, что не подписывал контракт ни с одним клубом, так как думаю только о футболе. Мой агент не ведет никаких переговоров. Сейчас мои мысли только о том, что наша команда вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов", - приводит слова Джана Liverpool Echo.

Напомним, что контракт 24-летнего Джана с "Ливерпулем" истекает летом. Интерес к хавбеку проявляют "Ювентус", "Реал" и ПСЖ.

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