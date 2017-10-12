Джан: "Я рад за Салаха, он король Египта"

Теги ливерпульэмре джанегипетмохамед салах

Джан: "Я рад за Салаха, он король Египта"

Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан рад тому, что его одноклубник Мохамед Салах вышел со сборной Египта на Чемпионат Мира-2018.

"Это невероятно. Я смотрел запись этого матч и видел реакцию болельщиков. Они добились победы, забив гол на 94-й минуте. Я очень рад за Салаха - он король Египта!" - цитирует Джана официальный сайт клуба.

Напомним, что сборная Египта вышла в финальную стадию мирового первенства впервые за последние 28 лет.

Не пропустите: Шевченко продолжит работу со сборной Украины. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов