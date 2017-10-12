Джан: "Я рад за Салаха, он король Египта"

Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан рад тому, что его одноклубник Мохамед Салах вышел со сборной Египта на Чемпионат Мира-2018.

"Это невероятно. Я смотрел запись этого матч и видел реакцию болельщиков. Они добились победы, забив гол на 94-й минуте. Я очень рад за Салаха - он король Египта!" - цитирует Джана официальный сайт клуба.

Напомним, что сборная Египта вышла в финальную стадию мирового первенства впервые за последние 28 лет.

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