Джанаев близок к переходу в ЦСКА

Вратарь Сослан Джанаев, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Стороны близки к заключению контракта до лета 2020 года. 32-летний футболист является свободным агентом, поэтому достанется армейцам бесплатно.

Ранее Джанаев тренировался с "Сочи". Интерес к нему также проявляли "Уфа", "Легия" и турецкие клубы.

Голкипер является воспитанником ЦСКА, Последним его местом работы была польская "Медзь".

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