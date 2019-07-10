Джанаев близок к переходу в ЦСКА

Теги цска москвасослан джанаев

Джанаев близок к переходу в ЦСКА

Вратарь Сослан Джанаев, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Стороны близки к заключению контракта до лета 2020 года. 32-летний футболист является свободным агентом, поэтому достанется армейцам бесплатно.

Ранее Джанаев тренировался с "Сочи". Интерес к нему также проявляли "Уфа", "Легия" и турецкие клубы.

Голкипер является воспитанником ЦСКА, Последним его местом работы была польская "Медзь".

Не пропустите: Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов